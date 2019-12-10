Детей до трех лет захотели избавить от платы за вывоз мусора

Минстрой России может учесть предложение «Деловой России» об отмене платы за вывоз мусора для детей до трех лет. Об этом говорится в ответе ведомства организации, пишет газета «Известия».

Уточняется, что Минстрой поддержал предложение о дифференциации тарифов на вывоз мусора в зависимости от возраста жильцов.

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«Деловая Россия» ранее предложила ввести гибкую тарифную политику по обращению с ТКО. В частности, предлагалось полностью отменить плату за вывоз мусора для детей до трех лет и ввести льготные ставки для дошкольников и младших школьников до 11 лет, а также освободить от платежей за детей многодетные и малоимущие семьи. По оценке общественников, это будет способствовать снижению долгов россиян за услуги ЖКХ.

В ноябре стало известно, что неплатежи юридических лиц за вывоз мусора составляют 65-70 процентов. При этом доля неплательщиков среди физических лиц уменьшается, составляя 20-35 процентов.

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», который должен быть реализован в России до 2024 года. Согласно ему, в стране, в частности, планируется создать условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на реализацию проекта направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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