В объекты по обработке мусора в России вложили миллиарды рублей

В 2019 году в России планируется ввести в эксплуатацию производства по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), в которые вложили почти 30 миллиардов рублей. Об этом сообщил руководитель ассоциации «Чистая страна», объединяющей всех операторов в сфере обращения отходов, Руслан Губайдуллин, передает ТАСС.

«Был проведен предварительный анализ по введенным, строящимся и планируемым к вводу уже в этом году объектам обработки и утилизации ТКО. <...> До конца 2019 года уже в 28 регионах будут введены суммарные мощности по обработке на 6,7 млн тонн в год», — отметил Губайдуллин, подчеркнув, что инвестиции исходили в основном от частных компаний.

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», который должен быть реализован в России до 2024 года. Согласно ему, в стране, в частности, планируется создать условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на реализация проекта направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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