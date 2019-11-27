В российском городе очистят «родину Халка»

В Курганской области объявили конкурс проектов по экологической реабилитации старицы Битевка, в шутку прозванной местными жителями «родиной супергероя Халка». Об этом сообщает Ura.ru.

По информации издания, на очистку Битевки местные власти готовы выделить около миллиона рублей из областного бюджета. Проект реабилитации необходимо сделать до 1 декабря.

Уточняется, что сейчас в Битевке происходит естественное засорение, вызывающее «цветение» воды, вредное для нормального состояния водотока. Из-за зеленого цвета воды старицу прозвали «родиной Халка».

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Экология». Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В рамках нацпроекта, в частности, реализуются такие федеральные проекты, как «Чистая вода» и «Сохранение уникальных водных объектов», благодаря которым к 2024 году более 90 процентов россиян обеспечат качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, а реки, озера и водохранилища очистят от бытового и другого мусора. На первый федеральный проект выделено 245 миллиардов рублей, на второй — 15,2 миллиарда.

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