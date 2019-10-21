Рыбы помогут очистить реку в России

В реку Воронеж выпустили пять тонн мальков белого толстолобика. Они помогут очистить водоем от сине-зеленых водорослей. Об этом сообщает «МОЕ! Липецк».

Уточняется, что доставленные из Нововоронежского рыбопитомника белые толстолобики являются основными потребителями избыточной биомассы фитопланктона.

По состоянию на 21 октября очищено уже 25 километров реки.

Очистка реки Воронеж производится в рамках реализации нацпроекта «Экология». Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В рамках нацпроекта, в частности, реализуются такие федеральные проекты, как «Чистая вода» и «Сохранение уникальных водных объектов», благодаря которым к 2024 году более 90 процентов россиян обеспечат качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, а реки, озера и водохранилища очистят от бытового и другого мусора. На первый федеральный проект выделено 245 миллиардов рублей, на второй — 15,2 миллиарда.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!