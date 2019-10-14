На реабилитацию реки Воронеж выделили миллионы рублей

Для экологической реабилитации реки Воронеж планируется разработать проект за 12,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте правительства Воронежской области.

«С 2021 года начнется экологическая реабилитация участка русла реки Воронеж протяженностью 54 километра, проектные работы завершатся в 2019 году. Это позволит восстановить самоочищающуюся способность водных объектов, снизить негативное воздействие вод и улучшить их рекреационную привлекательность для жителей региона», — говорится в сообщении.

«В работы, которые выполняют сетевые организации, нам нужно интегрировать еще и те мероприятия, которые мы реализуем за счет областных и федеральных средств. Тогда мы будем понимать весь комплекс работ, поскольку и водоканалы этим занимаются, и застройщики. Места комплексной застройки помогут развитию системы водоснабжения близлежащих территорий, особенно это касается частного сектора», — отметил в ходе совещания губернатор региона Александр Гусев.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Экология». Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В рамках нацпроекта, в частности, реализуются такие федеральные проекты, как «Чистая вода» и «Сохранение уникальных водных объектов», благодаря которым к 2024 году более 90 процентов россиян обеспечат качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, а реки, озера и водохранилища очистят от бытового и другого мусора. На первый федеральный проект выделено 245 миллиардов рублей, на второй — 15,2 миллиарда.

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