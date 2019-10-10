Первый морозоустойчивый комплекс для сортировки мусора появился в России

В городе Губкин Белгородской области открылся первый мусоросортировочный комплекс с российским оборудованием, которое полностью адаптировано под местные климатические условия. Об этом сообщает газета «Взгляд».

По словам представителей компании-производителя «Экомашгрупп», российская техника может работать при температуре до минус 25 градусов, тогда как европейская — не ниже 5 градусов. На комплексе будет обрабатываться до 35 тонн мусора в час. Объем захоронения на полигоне в итоге сократится в десять раз. Кроме того, объект полностью автоматизирован, поэтому для работы на комплексе потребуется не более 25 сотрудников.

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«Таким образом, формируется тренд производства, формируется культура сортировки и обращения с твердыми коммунальными отходами», — отметила пресс-секретарь компании«Экомашгрупп» Александра Охотникова.

Открытие комплекса стало частью реализации нацпроекта «Экология», который направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и другие. Их планируется реализовать до 2024 года. Согласно проекту в стране собираются создать современную систему обращения с твердыми бытовыми отходами, появятся условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению.

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