На вопросы россиян о раздельном сборе мусора начнут отвечать по горячей линии

В Москве появится единый колл-центр на базе «Экотехпрома», операторы которого будут помогать россиянам в вопросах раздельного сбора отходов в городе. Об этом рассказал директор департамента ЖКХ столицы Александр Соловьев, передает ТАСС.

По его словам, местных жителей необходимо информировать о том, чем отличаются синие и серые контейнеры — в первые будут собирать мусор, пригодный для дальнейшей переработке, а во второй — не пригодный. «В каждом городском округе Москвы будут созданы информационные центры, а рядом с площадками сбора отходов установят информационные щиты», — сообщил Соловьев.

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Он добавил, что в правительстве Москвы пока не могут прогнозировать полный переход на систему раздельного сбора мусора местными жителями. «В последние два-три года все больше жителей Москвы и других регионов России приходят к пониманию о необходимости сортировать отходы. Уже есть люди, которые не только занимаются сортировкой самостоятельно, но и рассказывают об этом другим, используя социальные сети и проводя экологические акции. Поэтому в целом мы настроены оптимистично, и у нас есть определенные прогнозы и ожидания, но озвучивать их на данном этапе преждевременно», — отметил он.

Ранее стало известно, что, согласно опросу исследовательского холдинга «Ромир», большинство россиян положительно относятся к идее раздельного сбора мусора (70 процентов), но сами сортировкой пока не занимались (92 процента). 55 процентов опрошенных выразили готовность уже сейчас начать сортировать мусор, а также по отдельности выбрасывать определенные его виды.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Экология», согласно которому в стране собираются создать современную систему обращения с твердыми бытовыми отходами, появятся условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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