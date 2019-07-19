Ликвидация свалок сделает жизнь 260 тысяч россиян лучше

Местные власти планируют улучшить качество жизни более 50 процентов жителей Карачаево-Черкесской Республики благодаря ликвидации свалок. Об этом заявил начальник управления охраны окружающей среды и водных ресурсов региона Джашарбек Узденов, передает ТАСС.

Так, в рамках реализации национального проекта «Экология» на территории республики планируется восстановить и рекультивировать 80 гектаров земель. «Показатель численности населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда в 2024 году, составляет 261,6 тысяч человек», — заявил в связи с этим Узденов.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Экология», согласно которому в стране собираются создать современную систему обращения с твердыми бытовыми отходами, появятся условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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