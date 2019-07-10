В Подмосковье усилили патрулирование водоемов

Профилактику несчастных случаев усилили на подмосковных водоемах, всего проведено более 15 тысяч мероприятий, сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Пестов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в среду, 10 июля.

«В этом году открыли 208 пляжей и мест отдыха у воды — на восемь больше, чем было летом 2018 года. Всего же за последние шесть лет количество оборудованных мест для комфортного и безопасного отдыха у воды в регионе увеличено в три раза», — рассказал Пестов.

Во время профилактических мероприятий жителям объясняют правила поведения на воде и учат оказывать первую помощь, уточнил он.

По его словам, водоемы патрулируются ежедневно, но в усиленном режиме работа ведется в выходные дни. Инспекторы также осматривают так называемые дикие пляжи. Также в области усилили надзор за маломерными судами на крупных водоемах.

В сентябре прошлого года губернатор Андрей Воробьев поручил правительству решить вопрос с дикими пляжами. По его словам, в первую очередь необходимо обеспечить безопасность, так как люди все равно проводят там время.