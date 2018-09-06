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Власти Подмосковья отчитались об открытии новых пляжей

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Более 120 новых пляжей открылось на территории Московской области за четыре года, сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Пестов. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 6 сентября.

«В несколько раз увеличилось количество официальных пляжей и мест отдыха у воды. Если в 2014 году насчитывалось 80 мест отдыха, то в 2018-м — уже 202», — сказал Пестов.

Он подчеркнул, что на всех официальных пляжах организовано дежурство спасателей и врачей, налажен вывоз мусора. «На таких объектах обеспечено дежурство спасателей и медицинского персонала, выполнены работы по благоустройству», — сказал Пестов.

По его словам, губернатор Андрей Воробьев поручил правительству решить вопрос с дикими пляжами. Они должны быть оборудованы всем необходимым, чтобы люди могли безопасно купаться и отдыхать в этих зонах. Глава региона отметил, что многие горожане проводят там время, поэтому необходимо сделать их времяпрепровождение комфортным и безопасным.

В конце июня сообщалось, что безопасность на подмосковных водоемах обеспечивают свыше 1,5 тысячи спасателей.

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