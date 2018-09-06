Власти Подмосковья отчитались об открытии новых пляжей

Более 120 новых пляжей открылось на территории Московской области за четыре года, сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Пестов. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 6 сентября.

«В несколько раз увеличилось количество официальных пляжей и мест отдыха у воды. Если в 2014 году насчитывалось 80 мест отдыха, то в 2018-м — уже 202», — сказал Пестов.

Он подчеркнул, что на всех официальных пляжах организовано дежурство спасателей и врачей, налажен вывоз мусора. «На таких объектах обеспечено дежурство спасателей и медицинского персонала, выполнены работы по благоустройству», — сказал Пестов.

По его словам, губернатор Андрей Воробьев поручил правительству решить вопрос с дикими пляжами. Они должны быть оборудованы всем необходимым, чтобы люди могли безопасно купаться и отдыхать в этих зонах. Глава региона отметил, что многие горожане проводят там время, поэтому необходимо сделать их времяпрепровождение комфортным и безопасным.

В конце июня сообщалось, что безопасность на подмосковных водоемах обеспечивают свыше 1,5 тысячи спасателей.