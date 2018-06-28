Власти Подмосковья отчитались об обеспечении безопасности на воде

Безопасность на подмосковных водоемах обеспечивают свыше 1,5 тысячи спасателей, особое внимание уделяется пляжам и местам отдыха, где расположена инфраструктура чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 28 июня.

«Все несчастные случаи на водоемах, связанные с гибелью людей, происходят у нас на "диких пляжах", где купание запрещено. Поэтому в Подмосковье уже пять лет проводится системная работа по увеличению количества официальных пляжей, на которых дежурят спасатели и медперсонал», — сказал заместитель председателя правительства Дмитрий Пестов.

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По его словам, за безопасностью людей следят сотрудники МЧС, а также добровольные спасатели и волонтеры. Всего в 2018 году к летнему сезону подготовлено более 200 пляжей и не предназначенных для купания мест отдыха на воде, добавил он.

Также на территории региона проводится масштабная профилактическая работа: спасатели разъясняют жителям и гостям Подмосковья основные правила поведения на воде и обучают навыкам оказания первой медицинской помощи, говорится в сообщении.