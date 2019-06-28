Власти Подмосковья рассказали о нарушениях природоохранного законодательства

В ходе проверок было выявлено более 1,5 тысячи нарушений природоохранного законодательства в Подмосковье в 2018 году, сообщил министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин. Его слова приводятся на сайте областного правительства пятницу, 28 июня.

По его словам, ведомство постоянно увеличивает интенсивность контрольно-надзорной деятельности. «В прошлом году инспекторы эконадзора провели более 2,7 тысячи выездных проверок», — уточнил он.

Министр подчеркнул, что все виновники были оштрафованы на общую сумму более 122 миллионов рублей.

Также Дмитрий Куракин сообщил, что продолжается работа по созданию особо охраняемых природных территорий, в частности заказников, рекреационных зон.

«Конечная цель — довести общую площадь ООПТ до 10 процентов от площади всего Подмосковья», — отметил он.

Ранее региональные власти анонсировали включение заповедников, лесопарков и пляжей в программу благоустройства территорий.