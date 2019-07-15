На мусорные полигоны захотели водить экскурсии

В Росприроднадзоре призвали организовать экскурсии на мусорные полигоны для развития среди россиян культуры в обращении с отходами. Об этом заявила глава ведомства Светлана Радионова, передает ТАСС.

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«Я была на полигонах. По ним надо водить экскурсии, чтобы каждый из нас понимал, где конкретно заканчивает жизнь тот мусор, который мы с вами выбрасываем», — отметила она.

Отмечается, что мусорная реформа призвана сократить объем вывозимых на свалки материалов, а также довести к 2024 году долю отправляемого на переработку мусора до 36 процентов в соответствии с целями нацпроекта «Экология». Радионова отметила, что данная реформа важно, но пока не во всех регионах начата.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Экология», согласно которому в стране собираются создать современную систему обращения с твердыми бытовыми отходами, появятся условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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