В Карелии начнут перерабатывать вторсырье

В Карелии до 2024 года появится первый экотехнопарк для производства продукции из вторсырья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра по природопользованию и экологии региона Алексея Щепина.

По его словам, для строительства производств, занимающихся вторсырьем, власти будут привлекать инвесторов. Среди них будут также те компании, которые уже занимаются раздельным сбором отходов в крупных городах Карелии.

«Мы хотим создать свою площадку, чтобы малый бизнес перерабатывал объемы мусора, которые возможно и рентабельно перерабатывать здесь. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы бутылку не просто дробили и отвозили в другие регионы; интересно, чтобы здесь производили из нее хотя бы крошку, из которой уже строят площадки, трубы и другие продукты», — пояснил Щепин.

Отмечается, что за год в Карелии накапливается около 200 тысяч тонн мусора, из которых получают не более пяти процентов фракции для переработки. После перехода на раздельный сбор твердых коммунальных отходов и строительства мусоросортировочных комплексов в Карелии смогут выделять до 20-25 процентов полезной фракции.

Кроме того, министр отметил, что доля переработки может вырасти до 80 процентов в случае, если по итогам общественных обсуждений будет принято решение преобразовывать остатки отходов в RDF-топливо. «Такие проекты есть, мы их обсуждаем», — добавил он.

Переход на систему переработки вторсырья будет осуществлен в рамках реализации нацпроекта «Экология», согласно которому в России собираются создать современную систему обращения с твердыми бытовыми отходами, появятся условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению.

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