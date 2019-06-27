В России оценили дефицит мусорных контейнеров

Для ликвидации дефицита контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов в регионах России потребуется 9,7 миллиарда рублей. Во столько обойдется закупка около 750 тысяч контейнеров, сообщил советник гендиректора Российского экологического оператора Сергей Королев, пишет ТАСС.

По его словам, в настоящее время в процессе разработки механизм, который позволит 80 процентов средств на покупку контейнеров получить из федерального бюджета, а 20 процентов из бюджетов регионов.

В России 1 января 2019 года началась реформа обращения с твердыми бытовыми отходами. Согласно этой реформе, ответственность за вывоз мусора была снята с разрозненных мелких компаний и перешла к крупным региональным операторам. Последние были отобраны региональными властями в рамках конкурса.

Реформу должны были запустить все регионы России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга — эти субъекты воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.

Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Согласно ему, в России собираются создать современную систему обращения с твердыми бытовыми отходами, появятся условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению.

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