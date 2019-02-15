Нацпроект «Экология» реализуют только при участии бизнеса

Из 4 триллионов рублей, которые планируется направить на природоохранные мероприятия по всей стране в рамках нацпроекта «Экология», на внебюджетные источники приходится 3,5 триллионов. О роли бизнеса в решении задач майского указа президента рассуждали участники Российского инвестиционного форума в Сочи.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, проблемы экологического характера есть почти в каждом регионе, и их решение потребует комплексного подхода. На реализацию нацпроекта «Экология» планируется потратить около четырех триллионов рублей, и большая часть этих средств будет внебюджетной. «Для реализации поставленных перед нами задач мы привлекаем наши промышленные компании — тех, кто реализует экологические программы в рамках собственных производств, используя наилучшие доступные технологии», — отметил глава Минприроды.

Многие компании включились в решение задачи задолго до утверждения национального проекта в области экологии. Как рассказала вице-президент по экологической и промышленной безопасности «Русской медной компании» (РМК) Наталия Гончар, с момента вхождения в состав РМК южноуральского завода «Карабашмедь» в 2004 году компания инвестировала в повышение производительности и экологической безопасности предприятия более 20 миллиардов рублей. «Кода мы говорим о модернизации производства, мы рассматриваем комплекс вопросов — это воздух, очистка сточных вод с помощью современных очистных сооружений, комплекс переработки отходов и многое другое», — добавила она.

После проведения всех мероприятий по усовершенствованию одного из старейших металлургических предприятий на Урале и в России — «Карабашмеди» объемы вредных выбросов сократились почти в 20 раз по сравнению с уровнем 2000 года.

Инвестиционные проекты компании помогают ликвидировать и накопленный в советские годы экологический ущерб. Такой проект РМК реализует в Коркинском районе Челябинской области, в котором находится самая крупная в Евразии открытая угольная выработка — Коркинский угольный разрез.

«Разрез является серьезной экологической проблемой для Коркинского района», — рассказала глава Коркинского муниципального района Наталья Лощинина. Месторождение угля было открыто еще в 30-е годы прошлого столетия, и предприятия поставляли большие объемы угля по всей стране. Но в последние годы добывать уголь в разрезе стало нерентабельно, и добыча прекратилась. Остался разрез глубиной более 500 метров. Это огромная яма, в которой возгораются пласты угля, и 60 тысяч человек, которые живут с ним по соседству, вынуждены были дышать загрязненным воздухом. В последние годы проблемы с экологией ощущались, по словам Натальи Лощининой, все больше — компания-оператор ушла с разреза, тушением пожаров заниматься стало некому. «На ликвидацию разреза обещали выделить 30 миллиардов рублей, но мы понимали, что таких денег не предусмотрено в федеральном бюджете», — рассказала она.

Свой проект по ликвидации разреза предложила Русская медная компания. Для этого планируется использовать специальный закладочный материал, который будут производить на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского горно-обогатительного комбината. Новое предприятие РМК в настоящее время строит в соседнем районе. Материал в выработку будут доставлять по специально построенным трубопроводам протяженностью порядка 13 километров. Их начнут строить уже в 2019 году.

«Компания начала заниматься разрезом до запуска Томинского ГОКа. Создано специально предприятие «Промрекультивация», которое зашло в разрез и уже год занимается тушением пожаров и укреплением бортов разреза. За этот год мы почувствовали улучшение качества воздуха, снижение количества заболеваний», — рассказала Наталья Лощинина.

Помимо реализации крупного экологического проекта РМК выступила в качестве социального партнера муниципалитета, взяв на себя инвестиции в строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, реконструкцию детского сада и поддержку различных социальных программ.

«В проект РМК по строительству Томинского ГОКа не входила рекультивация нашего разреза, это их инициатива – они услышали людей, руководство региона и взяли на себя дополнительную нагрузку, — отметила глава района. — Сейчас настроение жителей меняется, коркинцы видят реальные дела — благоустройство территории, улучшение экологии».

