В России предложили создать орган контроля за чистотой воды

Необходимо создать орган, который регулярно занимался бы проблемами чистоты водных ресурсов страны. С таким предложением на Всероссийском водном конгрессе в Москве выступил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, сообщает ТАСС.

По его словам, необходимо, чтобы соответствующий орган занимался бы чистотой воды во всех ее аспектах на постоянной основе, а не один раз в год на конгрессе.

Конгресс по теме «Водные ресурсы России для реализации национальных целей и стратегических задач развития страны» проходит в столице с 24 по 26 июня. Участники мероприятия, среди которых руководители субъектов РФ, профильных ведомств регионов, представители отраслевых промышленных союзов и объединений, обсудят нацпроект «Экология» и включенные в него федеральные проекты, в том числе «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и другие.

Нацпроект «Экология» планируется реализовать до 2024 года. Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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