Подсчитана стоимость народного достояния России

Минприроды впервые оценило стоимость биологических и водных ресурсов страны. Как сообщает РБК, цена природы определена по данным на конец 2017 года, в дальнейшем инвентаризацию будут проводить ежегодно.

Больше всего стоят леса. Совокупная их стоимость — 5,52 триллиона рублей. Дороже всего оценена лиственница, почти в 1,3 триллиона рублей. Все российские сосны стоят 1,19 триллиона рублей, березы — 1 триллион рублей. В 786 миллиардов рублей оценили запасы ели, кедра — в 510 миллиардов рублей.

Воды России стоят 486 миллиардов рублей. За диких животных (олени, косули, муфлоны и другие) можно выручить 640 миллионов рублей. Учитывались только лимитируемые виды, охота на которых ограничена. Не лимитированные волки, лисицы, зайцы, бобры, птицы не были оценены.

Самыми дорогими животными оказались зубробизоны (гибрид зубра и бизона), их запасы стоят 379,6 миллиона рублей. Лоси оценены в 85,6 миллиона рублей, косули — в 41,3 миллиона рублей, дикие северные олени — 32 миллиона рублей, кабарги — в 25 миллионов рублей. Бурые медведи стоят 14,8 миллиона рублей.

Ранее министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, сообщал, что почти в каждом регионе есть проблемы, связанные с экологией. На природоохранные мероприятия в рамках нацпроекта «Экология» планируется потратить около четырех триллионов рублей, при этом большая часть этих средств, как уточнил министр, будет внебюджетной.

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