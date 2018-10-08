Экономика
 
Последние новости
Путин оценил бой Нурмагомедова и Макгрегора
Актриса раскрыла страшные последствия процедуры по увеличению ягодиц
В Москву придут заморозки 
Футболист забил с пенальти во время исполнения сальто
На Украине сожжение людей признали эффективным в борьбе с «русской угрозой»
В России изменили порядок выдачи автомобильных знаков
Николаса Кейджа обвинили в домогательствах
Перепуганный Нурмагомедовым рэпер Дрейк стал мемом
Выгрузка С-300 в Сирии попала на видео
Лукашенко заговорил о подготовке к войне
Новости партнеров

Нобелевскую премию по экономике присудили за природу

Перейти в «Мою Ленту»
Уильям Нордхаус и Пол Ромер

Юбилейная Нобелевская премия по экономике присуждена двум ученым — Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру. Об этом объявил официальный представитель Нобелевской премии.

Нордхаус получил премию за интеграцию исследований по изменению климата в долгосрочное макроэкономическое прогнозирование. Ромер награжден за интеграцию технологических инноваций в долгосрочное макроэкономическое прогнозирование.

«Уильям Нордхаус и Пол Ромер создали методы решения фундаментальных проблем устойчивого экономического роста», — говорится в релизе премии. Жюри отметило, что работы ученых позволили значительно расширить методы моделирования рыночной экономики в контексте природы, опыта и знаний.

Уильям Нордхаус родился 31 мая 1941 года в Альбукерке, в настоящий момент он работает в Йельском университете. Пол Ромер родился 7 ноября 1955 года в Денвере, сейчас он трудится в Нью-йоркской школе бизнеса.

Год назад Нобелевскую премию по экономике получил Ричард Талер за описание фундаментальных связей психологии, человеческого поведения и экономики.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Нобелевскую премию по химии вручат за исследование белков
Присуждена Нобелевская премия мира
Сыгравший в «Игре на понижение» экономист получил Нобелевскую премию
Другие материалы рубрики
Экономика08:16Сегодня

«Затратная часть российских проектов более привлекательна, чем на Западе»

Управляющий партнер ТМТ Investments о трендах на венчурном рынке
13:03Сегодня

Электросетевой комплекс страны подготовился к зиме

10:13 2 октября

Россияне предрекли рублю обвал

12:53Сегодня

Бесполезный мост остался без денег

Экономика12:24 3 октября

Покупка в два клика

Чем онлайн-ретейлеры заманивают клиентов
03:39 7 октября

Из России захотели сделать винодельческую державу

06:58 2 октября

Россиян вновь захотели ограничить в энергопотреблении

11:08Сегодня

Названы негативные последствия отмены роуминга

Экономика08:00Сегодня

История одного букета

Ремесленничество пробивает себе дорогу с помощью новых технологий
16:20 6 октября

ВТБ заинтересован в финансировании крупных проектов в Индии

10:49 2 октября

Более 6 тысяч участников из 70 стран примут участие в РЭН-2018

12:08Сегодня

В США заморозили активы Дерипаски

Россия
«Не мог бы ты держать меня за волосы и прижать к стене?»
Секс, каким мы его знаем, исчезнет. Может, это и к лучшему
Ольга«Кто беднее, того и хватают. Как хочешь, так и живи»
Пыталась прокормить детей, но ее осудили за подработку: история матери-одиночки
«Помню, как волосы вставали дыбом»
История россиянки, выросшей в монастыре
Подсчитано число осужденных за пытки силовиков в России
Кремль отреагировал на «киберпреступления» российских офицеров
«Лучше 120 дней отсидеть в колонии»
Рассказ россиянина, который не нарушил закон и провел 48 часов за решеткой
«Нравятся ли нам песни Егора Крида? Нееет!»
Мы провели неделю в доме Хабиба и поняли все о крутом нраве дагестанцев
Все материалы
Мир
Будущее рядом
Их сажают в лагеря, разлучают с детьми и убивают. Все ради любви к родине
Главный раввин России назвал ошибкой поставку С-300 в Сирию
Помпео лишили вооруженной охраны и переводчика в Северной Корее
Солдаты Конфуция
Китай тайно проник почти во все страны. Под угрозой половина мира
Китай объяснил исчезновение президента Интерпола
Британские войска проведут крупнейшие учения по борьбе с российской разведкой
США и Голландия раскрыли российских шпионов
Что известно об офицерах ГРУ и их тайной работе
Все материалы
Бывший СССР
«Немцы разрешали нам ночевать только в хлевах»
В войну украинские националисты сделали ставку на Гитлера. И проиграли
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
На Украине прокомментировали идею закрытия российских генконсульств
Полсотни подростков разгромили магазин в центре Киева
Украинцам с российским гражданством пригрозили тюрьмой
Русская партия «Согласие» победила на выборах в сейм Латвии
Все материалы
Экономика
«Затратная часть российских проектов более привлекательна, чем на Западе»
Управляющий партнер ТМТ Investments о трендах на венчурном рынке
Покупка в два клика
Чем онлайн-ретейлеры заманивают клиентов
Правила самостоятельного инвестирования
В чем заключается суть технологии персонального планирования
Электросетевой комплекс страны подготовился к зиме
Бесполезный мост остался без денег
Из России захотели сделать винодельческую державу
Названы негативные последствия отмены роуминга
Все материалы
Силовые структуры
«Запахи пищи сводили с ума»
Он сел в тюрьму и объявил голодовку. Его соблазняли едой, пытали и мучили вшами
Жесткий перехват
Полиция России засекретила планы по борьбе с бандитами. Скрыть удалось не все
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Бывшего главного следователя Москвы проверят на обвинения невиновных
Стали известны подробности бунта в омской колонии
Главный претендент на воровской «трон» России стал интернет-рэкетиром
Появилось видео с места смертельного ДТП в Тверской области
Все материалы
Наука и техника
Мачете выступает
Главные соблазны и герои крупнейшей игровой выставки России
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Мертвый сезон
Самые страшные сражения Второй мировой на потерянных снимках
Выгрузка С-300 в Сирии попала на видео
В США поразились маневрам МиГ-21
Раскрыто применение Китаем против США российских С-400
Все материалы
Спорт
«Эта война не закончится никогда»
Нурмагомедов уничтожил Макгрегора. И набросился на его тренера
Названа причина драки после боя Нурмагомедова и Макгрегора
Футболист забил с пенальти во время исполнения сальто
За поведение Нурмагомедова извинились
Пойманную на допинге во время ОИ-2018 россиянку оправдали
Еще одна девушка обвинила Роналду в изнасиловании
«Пусть нокаутируют друг друга»
Кто победит в главном бою в истории смешанных единоборств
Все материалы
Культура
«Можно быть девчонкой и надирать всем задницы»
Горячие танцы, дерзкие строки, смелые рисунки — женщины захватывают хип-хоп
Клан сопрано
Умерла великая оперная певица Монсеррат Кабалье
«Они все боятся меня»
Он отсидел за наркотики, стал легендой, а теперь хочет жить в России
Тина Тернер рассказала об унизительной брачной ночи
Николаса Кейджа обвинили в домогательствах
Умер актер из «Ходячих мертвецов»
Самая юная лауреатка «Оскара» подвергалась сексуальному насилию в детстве
Все материалы
Интернет и СМИ
Прощай, немытая!
Россия может быть сказочным местом
В Болгарии убили журналистку
Голубой экран
Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу
Телеведущий эпично упал при попытке сделать селфи в эфире
Опубликованы кадры с места убийства болгарской телеведущей
«Я просто надеюсь, что там не бомба»
Загадочные коробки из даркнета захватили YouTube. Они опасны, но приносят славу
Российские полицейские стали вычислять наркоманов по приложению Telegram
Все материалы
Ценности
«Плохо царей наших кормят!»
Как развлекался Александр I, пока Наполеон захватывал Россию
Развели по понятиям
Леопард, кислота и латекс: беспощадный тест, обнажающий вашу безвкусицу
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Костюм «сексуальной гейши» вызвал недоумение покупателей
Актриса раскрыла страшные последствия процедуры по увеличению ягодиц
Бэнкси поведал о секретном механизме для самоуничтожения картины
Мелания Трамп приехала в Африку в костюме рабовладельца
Все материалы
Путешествия
Дальний рубеж
Они победили суровую природу и дошли до границы России и США
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Черная дыра
Гангстеры, стейки и прокачанные тачки: россиянка попала в Атланту и выжила
Опубликованы кадры столкновения самолетов в российском аэропорту
В российском аэропорту столкнулись два самолета
Авиабилеты на новогодние праздники в Европу экстремально подешевели
Пассажирам разрешили проносить марихуану в самолет
Все материалы
Из жизни
«Я консервировал лучшего друга»
Он четверть века резал людей на потеху толпе. Теперь разрежут его
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
Эрно Рубик«Мой кубик не сумасшедший, сумасшедшие люди»
Его игрушка обошлась СССР в миллионы долларов. По ней сходит с ума весь мир
Черный кот с вампирскими клыками стал звездой сети
На Галапагосах похитили более сотни гигантских черепах
Королева красоты организовала убийство мужа-миллионера из-за наследства
Пьяные птицы принялись буянить и заинтересовали полицию
Все материалы
Новый Hyundai Santa Fe
Тест нового Hyundai Santa Fe: одна версия вместо двух, семь мест и необычный дизайн
Серийные машины, которые выглядели даже лучше без дверей
Двери как опция, двери как фикция, двери как вентиляция
Видео: BMW за 9 миллионов
Почему купе восьмой серии — самый дорогой BMW в России и совсем не похоже на ваш автомобиль?
Видели Париж
Семь видеообзоров главных новинок Парижского моторшоу
54-летний VW Beetle без пробега оценили в миллион долларов
Lotus Elise списали в тотал из-за царапины на бампере
«Лады» получили систему дистанционного управления
Все материалы
Дом
«Она не просто вернулась, а сбежала»
Россиянка бросила бесплатное жилье в Германии ради ипотеки в русской провинции
Пошли на панель
Отличите ли вы «хрущевку» от «сталинки»? Многоэтажный тест
Crocosaurus Cove PoolМокрое дело
Как выглядят самые удивительные бассейны мира
В Грозном стало комфортнее и чище
Раскрыта стоимость аренды самых дорогих квартир Москвы
Москва установит торговый антирекорд
Шуфутинский дал честное слово продать особняк в США
Все материалы