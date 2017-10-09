Сыгравший в «Игре на понижение» экономист получил Нобелевскую премию

Нобелевскую премию по экономике в 2017 году получил профессор Чикагского университета Ричард Талер «за его вклад в поведенческую экономику», сообщается на сайте премии.

В ходе объявления победителя жюри отметило, что Талер построил мост между экономикой и психологией, а именно анализом поведения индивидов при принятии решений. «Его эмпирические выводы и теоретические идеи сыграли важную роль в создании новой, быстро развивающейся области бихевиористской экономики, которая оказала огромное влияние на исследования в области экономики и политики», — подчеркнули представители премии.

Ричарду Талеру 72 года. Он известен по совместной работе с экономическим психологом Даниэлем Канеманом, который за исследования теории рационального выбора был удостоен Нобелевской премии по экономике в 2002 году.

В 2015 году Талер снялся в фильме «Игра на понижение», который рассказывает о предвестнике мирового финансового кризиса 2008 года, а именно об обвале ипотечного рынка США. Экономист появляется в камео, где вместе с Селеной Гомес объясняет феномен «удачной руки».

В прошлом году Нобелевскую премию по экономике получили Бенгт Холмстрём и Оливер Харт «за их вклад в теорию контрактов».