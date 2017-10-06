Нобелевскую премию мира вручили за борьбу с ядерным оружием

Нобелевскую премию мира получила международная организация ICAN, которая борется за запрещение ядерного оружия. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

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«Мы живем в мире, где риск применения ядерного оружия выше чем когда-либо за долгое время. Некоторые государства модернизируют свои ядерные арсеналы, и есть опасность, что новые страны попробуют получить атомное оружие — пример такого поведения показывает Северная Корея», — говорится в заявлении комитета.

В нем отмечается, что биологическое и химическое оружие запрещены, а ядерное — нет. И потому странам, обладающим им, нужно вступить в переговоры о постепенном и осторожном уничтожении почти всех 15 тысяч единиц такого оружия.

По мнению комитета, Договор о нераспространении ядерного оружия останется основным правовым инструментом для снижения числа атомных зарядов в мире.