Культура
 

Нобелевскую премию по литературе присудили Кадзуо Исигуро

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Кадзуо Исигуро
Кадзуо Исигуро

Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2017 год стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. Его имя объявили в прямом эфире на официальном сайте премии.

Исигуро известен по романам «Остаток дня», «Не отпускай меня» и «Погребенный великан».

Награду присудили за то, что он в своих «романах необыкновенной эмоциональной силы раскрыл пропасть под иллюзорным ощущением связи с миром», сказано в сообщении Шведской академии.

Торжественная церемония вручения награды пройдет 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, в Стокгольме.

Размер премии в 2017 году увеличен до 9 миллионов шведских крон — 1,12 миллиона долларов.

Ранее в октябре были объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии, медицине и физике.

В 2016 году Нобелевскую премию по литературе присудили американскому автору-исполнителю и писателю Бобу Дилану с формулировкой «За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции».

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