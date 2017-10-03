Нобелевскую премию по физике вручат за открытие волн пространства-времени

Нобелевской премии по физике за 2017 год удостоятся американцы Барри Бэриш, Райнер Вайсс и Кип Торн «за решающий вклад в детектор LIGO и наблюдение гравитационных волн», сообщается на сайте премии.
Возмущения пространства-времени от слияния пары черных дыр впервые обнаружила 14 сентября 2015 года коллаборация LIGO (Laser Interferometric Gravitational Observatory), «Лента.ру» подробно писала об открытии.
К настоящему времени зарегистрировано четыре сигнала от слияния черных дыр, последнее открытие LIGO совершило совместно с обсерваторией Virgo. Существование гравитационных волн является одним из предсказаний общей теории относительности. Их открытие подтверждает не только последнюю, но и считается одним из доказательств существования черных дыр.
В середине 1970-х годов Вайсс (Массачусетский технологический институт) провел анализ возможных источников фонового шума, которые бы исказили результаты измерений, а также предложил необходимую для этого конструкцию лазерного интерферометра. Бэриш (Калифорнийский технологический институт) и Торн (Калифорнийский технологический институт) являются главными организаторами создания LIGO.
По традиции, в Стокгольме (Швеция) 10 декабря 2017 года, в день смерти Альфреда Нобеля, состоится официальная церемония вручения премии. Награду лауреатам передаст король Швеции Карл XVI Густав.
Сумма денежного вознаграждения в 2017 году составит 9 миллионов шведских крон (1,12 миллиона долларов) на всех лауреатов премии по физике. Вайсс получит половину премии, другую часть разделят поровну между собой Бэриш и Торн. Увеличение размера награды, которая обычно составляет около одного миллиона долларов (например, 8 миллионов шведских крон, или около 953 тысяч долларов, в 2016 году), произошло в результате укрепления финансовой устойчивости фонда.
Нобелевскую премию по физике присуждает Шведская королевская академия наук. Она же выбирает лауреатов из кандидатов, предлагаемых специализированными комитетами.
Накануне, 2 октября, нобелевскими лауреатами по медицине и физиологии за 2017 год были названы Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг «за их открытия молекулярных механизмов, управляющих циркадным ритмом».
В 2016 году награду по физике получили Дэвид Таулес, Дункан Халдейн и Джон Костерлиц «за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи».
Последним российским ученым, которому вручили Нобелевскую премию, можно считать физика-теоретика Виталия Гинзбурга из Физического института Российской академии наук (ФИАНа), который удостоился ее в 2003 году за построение феноменологической теории сверхпроводимости. Вместе с ним награду получил советско-американский ученый Алексей Абрикосов (скончался полгода назад) и британско-американский физик Энтони Леггетт (Anthony Leggett) за изучение сверхтекучих жидкостей.
В 2010 году выпускники Московского физико-технического института и бывшие сотрудники РАН Андрей Гейм и Константин Новоселов стали лауреатами Нобелевской премии по физике за исследования графена — двумерной модификации углерода. На момент получения премии они работали в Манчестерском университете (Великобритания).