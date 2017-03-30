Умер лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов

Умер лауреат Нобелевской премии по физике, советский и американский физик Алексей Абрикосов, передает «Эхо Москвы».

О смерти исследователя сообщил бывший министр образования и науки России Дмитрий Ливанов. Ученый скончался в возрасте 88 лет.

Абрикосов являлся академиком Российской академии наук, а также членом Национальной академии наук США и Лондонского королевского общества. В 1991 году он уехал в США, где преподавал в Университете Иллинойса и в Университете штата Юта. В 1999 году ученый принял американское гражданство.

В своих исследованиях физик обнаружил сверхпроводники второго типа, а также открыл эффект линейного квантового магнитного сопротивления. В 2003 году Абрикосов совместно с Виталием Гинзбургом и Джеймсом Леггеттом получил Нобелевскую премию за «основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей».