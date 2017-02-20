Скончался академик РАН Игорь Шафаревич

Умер советский и российский математик, академик РАН Игорь Шафаревич. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на друзей ученого.

Они уточнили, что Шафаревич скончался утром в воскресенье, 19 февраля, на 94-м году жизни.

Шафаревич родился 3 июня 1923 года в Житомире. В 1940 году он окончил механико-математический факультет МГУ. В 1946 году, после защиты докторской диссертации, Шафаревич начал работу в Математическом институте имени В.А.Стеклова.

Основные труды ученого посвящены алгебре, теории чисел и алгебраической геометрии. Также он был известен как диссидент, общественный деятель, публицист, автор работ консервативной направленности, посвященных истории и общественным проблемам.