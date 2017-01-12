Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Оливер Смитис

Англо-американский генетик, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии Оливер Смитис скончался на 92-м году жизни. Об этом говорится в Twitter Нобелевского комитета.

Сообщается, что ученый умер во вторник, 10 января, после непродолжительной болезни.

Смитис родился в 1925 году в британском Галифаксе, окончил Оксфордский университет и работал профессором в Университете Северной Каролины.

Нобелевскую премию Смитис, а также двое его коллег, американец Марио Капекки и британец сэр Мартин Эванс получили в 2007 году за исследования основ введения специфических генетических модификаций в организмы мышей путем использования стволовых клеток эмбрионов.

Суть исследования — разработка способа «выключать» те или иные гены в клетках зародыша (методика получила название «генетического нокаута», gene knockout).

При помощи этой технологии ученые получили возможность получать клеточные линии с заданными физиологическими особенностями, исследуя развитие предопределяемых генетически болезней — таких, как рак, диабет, муковисцидоз, заболевания сердечно-сосудистой системы.