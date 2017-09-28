Волны пространства-времени впервые обнаружили две обсерватории

Обсерватории Advanced LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) и Virgo объявили о первом совместном обнаружении гравитационных волн — возмущений пространства-времени. Исследование опубликовано в Physical Review Letters, сообщает Общество Макса Планка (Германия).

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Сигнал GW170814 зарегистрирован 14 августа 2017 года. Возмущение порождено слиянием пары черных дыр, одна из которых в 30,5 раза, а другая — в 25,3 раза тяжелее Солнца. Событие произошло на расстоянии 1,8 миллиарда световых лет, однако точные координаты источника неизвестны.

Ранее гравитационные волны обнаруживались исключительно LIGO, в период с 14 сентября 2015-го по 1 июня 2017-го обсерватория зарегистрировала три сигнала от слияния черных дыр.

Существование гравитационных волн является одним из предсказаний общей теории относительности. Их открытие подтверждает не только последнюю, но и считается одним из доказательств существования черных дыр.