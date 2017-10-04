Нобелевскую премию по химии вручат за развитие криоэлектронной микроскопии

Нобелевской премии по химии за 2017 год удостоятся Жак Дибуше, Йоахим Франк и Ричард Хендерсон за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структуры биомолекул в растворе. Об этом сообщается на сайте премии.

Криоэлектронная микроскопия позволяет исследовать образцы, например биологические молекулы, в их родной среде без окрашивания или какой-либо фиксации химическими веществами. Для этого их быстро замораживают при очень низких температурах, что позволяет избежать повреждения.

При обычной электронной микроскопии исследуемый биологический материал разрушается, и в течение долгого времени оптические микроскопы считались единственным подходящим средством для изучения живой материи. Однако в 1990 году Ричард Хендерсон впервые использовал электронную микроскопию для получения трехмерного изображения белка с разрешением на атомном уровне.

Йоахим Франк сделал эту технологию применимой для различных областей науки. Он разработал метод анализа двухмерного изображения для создания трехмерной картинки. Жак Дибуше усовершенствовал электронную микроскопию, добавив быстрое охлаждение воды, что замораживало образец в его нативном (естественном) состоянии.

По традиции, в Стокгольме (Швеция) 10 декабря 2017 года, в день смерти Альфреда Нобеля, состоится официальная церемония вручения премии. Награду лауреатам передаст король Швеции Карл XVI Густав.

Сумма денежного вознаграждения в 2017 году составит 9 миллионов шведских крон (1,12 миллиона долларов) на всех лауреатов премии по физике. Вайсс получит половину премии, другую часть разделят поровну между собой Бэриш и Торн. Увеличение размера награды, которая обычно составляет около одного миллиона долларов (например, 8 миллионов шведских крон, или около 953 тысяч долларов, в 2016 году), произошло в результате укрепления финансовой устойчивости фонда.