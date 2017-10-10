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Пустил в расход

Он первым понял, почему люди сорят деньгами

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Фото: Tsvangirayi Mukwazhi / AP

Нобелевский комитет по экономике при Шведской королевской академии наук назвал лауреатом самой престижной международной премии американского экономиста Ричарда Талера. Исследователь в своих работах связал экономику и психологию, изучив поведение человека при принятии решений.

Американский экономист Ричард Талер родился в 1945 году, окончил университет в Кливленде, преподавал в Рочестерском, Корнеллском и Чикагском университетах. Известен как теоретик в области экономического поведения, автор «теории подталкивания» или «управляемого выбора». Был одним из советников бывшего президента США Барака Обамы.

«В целом, вклад Ричарда Талера позволил навести мосты между экономическим и психологическим анализом процесса индивидуального принятия решений», — говорится в заявлении Шведской королевской академии наук. Результаты его теоретических изысканий сыграли важную роль в создании новой и быстро растущей области поведенческой экономики, которая оказала влияние на политические и экономические исследования.

Узнав о решении Нобелевского комитета, лауреат пошутил, что наиболее важный результат его исследований — признание того, что экономические субъекты — все-таки люди, и это необходимо учитывать.

После Адама

Экономическое поведение человека предельно рационально, и его единственная цель — максимизация дохода при минимизации затрат. Однако еще Адам Смит говорил, что человеческое поведение определяется не только стремлением к богатству, но и чувствами, эмоциями. Мосты между доктринами психологии и социологии в экономическую науку начали наводить в конце прошлого века, так зародилась поведенческая экономика.

Выводы психологии в экономике применил нобелевский лауреат 2002 года Даниэль Канеман, исследовавший принятие решений в ситуации неопределенности. Поведение человека может не соответствовать экономическим прогнозам, часто выбор основываются на эмоциональных порывах, необъяснимых рационально.

Канеман совместно с Амосом Тверски сформулировали «теорию перспективы», которая помогает объяснить, почему люди часто принимают разные решения в одинаковых ситуациях. Канеман и Тверски утверждают, что человек избирательно работает с информацией, подвержен влиянию толпы, склонен преувеличивать собственные прогностические способности, плохо понимают взаимосвязь между разными явлениями, а его предпочтения можно исказить, изменив лишь форму представления задачи, но не саму задачу. Эти исследования повлияли на теорию потребительского выбора и маркетинг.

Заработать на эмоциях

Самая известная работа Талера — «Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать», опубликованная в 2015 году. В этой книге Талер продолжает критику концепции рационального экономического поведения. Профессор настаивает, что теория рационального выбора — слишком простая модель для объяснения наших решений и поступков, а задача оптимизации для обычных людей часто оказывается очень сложной.

В качестве примера он приводит простой поход в магазин с обычным ассортиментом продуктов. Даже это, отмечает ученый, ставит семью перед задачей выбора из множества разных вариантов покупок. А ведь в жизни хватает куда более сложных ситуаций: выбор профессии, ипотеки, банка, друзей, спутника жизни. С учетом частоты неудачных решений, принимаемых в результате, сложно согласиться с тем, что они были рациональными, подчеркивает Талер. Наоборот, человек в своих предпочтениях пристрастен. Самонадеянность и масса других предубеждений заставляют нас поступать нелогично. «Вы знаете, и я знаю, что мы не живем в мире рационалов. Мы живем в мире людей. И поскольку большинство экономистов — тоже люди, они также знают, что мы не живем в мире рационалов», — пишет он в «Новой поведенческой экономике».

Прикладной момент

Работы Талера заложили тренд в экономической науке — поведенческая экономика развивается в большинстве ведущих университетов мира, а результаты исследований экстраполируют не только на экономическую, но и на политическую реальность. Например, в 2010 году правительство Великобритании создало группу поведенческого анализа, которая использовала «теорию подталкивания» или «управляемого выбора» Ричарда Талера. Согласно теории, человек совершает выбор либо рационально, предварительно обдумав, либо автоматически. Задача теории — помощь в выборе. Например, в кафе при входе ставили овощи и фрукты, а уже потом весь остальной ассортимент, в результате потребление здоровой пищи повысилось. Другой пример: жителей небольшого города начали информировать об объемах потребления электричества, в итоге те, кто выходил за рамки среднего, снижали потребление.

Именно это Талер и называет «подталкиванием к правильному решению». Он не отрицает, что подобный механизм использовался и раньше — он лишь стремится к тому, чтобы государственные органы дошли до понимания того, как на самом деле люди принимают решения. Понять поведение человека так же важно для успеха в бизнесе, как уметь работать с финансовой отчетностью или управлять компанией. В конце концов, компаниями управляют люди, а их подчиненные и клиенты — тоже люди, напоминает Талер.

«Потрачу максимально нерационально»

Видимо, в подтверждение собственной теории, Талер пообещал, что потратит свою премию максимально нерационально. Шутить про деньги профессор умеет. В 2015 году в прокат вышел фильм «Игра на понижение», в котором он сыграл в блэкджек с Селеной Гомес в объяснительном камео. Позднее Талер признался, что разочарован своей карьерой в кино и посоветовал президенту США Дональду Трампу посмотреть этот фильм.

Премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля вручается с 1969 года. Экономика не входила в первоначальный перечень направлений, отмеченных в завещании изобретателя динамита, предпринимателя Альфреда Нобеля, в соответствии с которым была учреждена премия. К 2017 году премия по экономическим наукам присуждалась 48 раз 78 ученым. В 1975 году лауреатом был советский экономист Леонид Канторович. Сумма премии, которую в 2017 году получит Ричард Талер, — девять миллионов шведских крон (1,1 миллиона долларов). Годом ранее лауреатами признали Оливера Харта и Бенгта Хольмстрема из США за вклад в теорию контрактов, в 2015-м — Ангуса Дитона, исследовавшего потребление, благосостояние и бедность.

Тимур Халудоров

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