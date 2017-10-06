Москва обозначила позицию по Нобелевской премии мира 2017

Необходимо с уважением относиться к решению Нобелевского комитета по присуждению премии мира международной кампании по запрещению ядерного оружия ICAN, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 6 октября.

«Хорошо известна наша позиция, которая неоднократно озвучивалась президентом [России Владимиром] Путиным в отношении важности и безальтернативности ядерного паритета, который чрезвычайно важен с точки зрения международной безопасности, международной стабильности. Вы знаете последовательную и активную позицию Российской Федерации, которую также формулировал президент Путин, направленную на нераспространение ядерного оружия», — сказал пресс-секретарь главы государства.

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Он подчеркнул, что Россия является ответственным участником ядерного клуба. Песков также отрицательно ответил на вопрос о том, расстроились ли в Кремле из-за того, что российский лидер не получил Нобелевскую премию мира.

Ранее в пятницу стало известно, что Нобелевскую премию мира получила международная организация ICAN, которая борется за запрещение ядерного оружия. В прошлом году этой наградой был отмечен президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за усилия по урегулированию конфликта в стране.

Размер Нобелевской премии в 2017 году увеличен до девяти миллионов шведских крон (1,12 миллиона долларов). Такое решение принял совет директоров Фонда Нобеля.