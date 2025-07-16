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00:48, 16 июля 2025Мир

Омбудсмен обвинила Евросоюз в отказе возвращать вывезенных с Украины детей

Колесник-Лавинская: ЕС отказывается возвращать детей, вывезенных с Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Вывезенных с территории Украины в Европу детей отказываются возвращать родителям, заявила уполномоченный по правам человека и ребенка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская в Telegram-канале.

По ее словам, в Европейском союзе действуют локальные решения опекунских советов, которые часто имеют приоритет над украинскими судами. Как указала омбудсмен, судебные решения Украины о возврате не признают в Германии и Польше. Чиновники обосновывают это тем, что дети, родители которых живут в зоне боевого соприкосновения, уже адаптировались к новым условиям.

«Детей, вывезенных за границу, отказываются возвращать под предлогом обеспечения безопасности», — подчеркнула Колесник-Лавинская.

Ранее стало известно, что украинские власти намеренно вывозят детей из зоны боевых действий в Европу, чтобы те не могли получить российское гражданство и воссоединиться с родителями.

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