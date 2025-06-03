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07:27, 3 июня 2025Россия

В Госдуме рассказали о вывозе украинских детей в Европу

Водолацкий: Украинские власти вывозят детей в Европу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Украинские власти намеренно вывозят детей из зоны боевых действий в Европу, чтобы те не могли получить российское гражданство и воссоединиться с родителями. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.

По его словам, на территории Донецкой народной республики (ДНР) наблюдались случаи, когда украинские власти вывозили детей, а родителей оставляли. В лучшем случае, несовершеннолетних переселяли на западную Украину, подчеркнул Водолацкий.

«Поэтому дальше часть детей пропадает. Где они, что с ними происходит — ни родители, ни наши службы по делам детей, ни Красный Крест установить не могут», — рассказал Водолацкий.

Ранее глава переговорной делегации и помощник президента России Владимир Мединский заявил, что РФ выяснит судьбу каждого ребенка из списка, который Украина передала во время переговоров в Стамбуле. Он отметил, что указанные несовершеннолетние «могут находиться и на Украине, и в Норвегии».

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