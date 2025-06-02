Мединский пообещал выяснить судьбу детей из списка Украины

Мединский: Россия выяснит судьбу каждого ребенка из списка Украины

Россия выяснит судьбу каждого ребенка из списка, который Украина передала во время переговоров в Стамбуле. Об этом заявил глава переговорной делегации и помощник президента России Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24».

Мединский пообещал узнать судьбу каждого ребенка и сделать все возможное для воссоединения семей. При этом глава делегации подчеркнул, что не все дети из списка находятся на территории России.

«Это означает, что вроде бы эти дети неизвестно где. Может быть, на Украине, может быть, где-то еще, может быть, в Норвегии. Будем заниматься каждым из этих детей. Дети — самое главное. Главное, чтобы они вернулись домой, воссоединились с родителями», — подчеркнул Мединский.

О том, что Россия получила список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта, Мединский сообщил ранее 2 июня. По словам главы российской делегации, тема детей была центральной на переговорах. Он подчеркнул, что из темы «похищения детей» Украина делает шоу для европейцев.