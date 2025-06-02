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17:49, 2 июня 2025Мир

Россия получила от Украины список с фамилиями пострадавших от конфликта детей

Мединский: Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Murad Sezer / Reuters

Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский, сообщает ТАСС.

«Мы наконец получили полный список. Как видите, здесь не полтора миллиона и не 20 тысяч, 339 фамилий. По каждому из этих имен мы будем отрабатывать», — сказал он.

По словам главы российской делегации, тема детей была центральной на переговорах. Он подчеркнул, что из темы «похищения детей» Украина делает шоу для европейцев, поскольку Россия не похищала украинских детей, а российские солдаты спасали их.

Он отметил, что детей, которые в результате сложной ситуации оказались меж двух огней, эвакуировали, но если находятся их родители или родственники, их возвращают обратно и воссоединяют с семьями.

Ранее стал известен ответ Мединского на переданный Украиной список детей. По данным The Economist, он попросил украинскую делегацию «не устраивать представление для бездетных европейских старушек».

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