Стал известен ответ Мединского на переданный Украиной список детей

Economist: Мединский ответил шуткой на украинский список детей

Не устраивайте представление для бездетных европейских старушек. Такой шуткой глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский отреагировал на переданный Украиной список «депортированных и незаконно перемещенных украинских детей». Об этом заявил журналист The Economist Оливер Кэрролл на своей странице в социальной сети X.

По его словам, второй раунд российско-украинских переговоров был сосредоточен на обсуждении гуманитарных вопросов. Он отметил, что встреча длилась чуть больше часа, а значит, «обсуждать было особо нечего».

«Украинская сторона передала список из сотен детей, депортированных в Россию. Источник, осведомленный об обменах, говорит, что глава российской делегации Владимир Мединский ответил так: "Не устраивайте представление для бездетных европейских старушек"», — написал журналист.

Ранее стало известно, что Россия представила Украине свой меморандум о мире на переговорах в Стамбуле. В нем Москва изложила свои условия урегулирования конфликта на Украине.



