Россия представила Украине свой меморандум о мире на переговорах в Стамбуле

Axios: Россия представила Украине меморандум о мире на переговорах в Стамбуле

Россия представила Украине свой меморандум о мире на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщает Axios.

«Россия передала Украине во время встречи в Стамбуле свою "Меморандум о мире" с условиями прекращения огня», — заявил корреспондент портала Барак Равид, ссылаясь на украинские источники.

Еще до начала второго раунда переговоров Москва получила от Киева его вариант меморандума о мирном урегулировании. Украина потребовала безусловного прекращения огня в качестве условия для переговоров, а также возвращения всех «депортированных и незаконно перемещенных украинских детей».

Ранее в Стамбуле завершился второй раунд переговоров России и Украины. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса. Переговоры длились больше часа и шли на русском языке.