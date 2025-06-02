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16:22, 2 июня 2025Мир

Россия представила Украине свой меморандум о мире на переговорах в Стамбуле

Axios: Россия представила Украине меморандум о мире на переговорах в Стамбуле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Рюмин / Pool / РИА Новости

Россия представила Украине свой меморандум о мире на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщает Axios.

«Россия передала Украине во время встречи в Стамбуле свою "Меморандум о мире" с условиями прекращения огня», — заявил корреспондент портала Барак Равид, ссылаясь на украинские источники.

Еще до начала второго раунда переговоров Москва получила от Киева его вариант меморандума о мирном урегулировании. Украина потребовала безусловного прекращения огня в качестве условия для переговоров, а также возвращения всех «депортированных и незаконно перемещенных украинских детей».

Ранее в Стамбуле завершился второй раунд переговоров России и Украины. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса. Переговоры длились больше часа и шли на русском языке.

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