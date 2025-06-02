Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:37, 2 июня 2025Бывший СССР

В России получили украинский вариант меморандума по урегулированию конфликта. На что согласен и что требует Киев?

Мединский заявил о получении украинского варианта меморандума по урегулированию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россия получила ранее от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

Он уточнил, что документ был передан российской стороне на украинском и английском языках.

Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки

Владимир Мединскийглава российской делегации

На Украине раскрыли пункты своего меморандума

Стал известен полный текст меморандума Украины, который был предложен России и США. Его опубликовало украинское издание «Общественное».

Киев потребовал безусловного прекращения огня в качестве условия для переговоров, а также возвращения всех «депортированных и незаконно перемещенных украинских детей». Кроме того, Украина рассчитывает получить от РФ надежные гарантии безопасности. Помимо этого, Киев отказывается брать на себя обязательство о нейтралитете, оставляя за собой право «быть частью евроатлантического сообщества» и двигаться на пути к членству в Европейском союзе (ЕС).

Материалы по теме:
«Это война городов» Какой должна быть буферная зона на границе с Украиной, чтобы защитить территорию России?
«Это война городов»Какой должна быть буферная зона на границе с Украиной, чтобы защитить территорию России?
24 мая 2025
«Говорить можно только с США» В Стамбуле прошли переговоры России и Украины. О чем удалось договориться и что будет дальше?
«Говорить можно только с США»В Стамбуле прошли переговоры России и Украины. О чем удалось договориться и что будет дальше?
17 мая 2025

Территориальные приобретения РФ после 2014 года не должны будут признаваться международным сообществом. Еще одним пунктом значится решение лидеров России и Украины встретиться для согласовывания ключевых аспектов урегулирования. Киев также допустил «поэтапное и постепенное» снятие санкций с РФ с возможностью их возобновления в случае необходимости.

Мединский косвенно подтвердил подлинность документа. Он указал, что текст оказался в распоряжении западных СМИ.

Второй раунд переговоров Москвы и Киева пройдет 2 июня в Стамбуле

Второй раунд переговоров России и Украины запланирован на 2 июня. Стороны встретятся во дворце Чираган в Стамбуле. Обе делегации уже прибыли в Турцию. Как уточняла официальный представитель МИД России Мария Захарова, российская делегация приедет с проектом своего меморандума, а также другими предложениями по прекращению огня на Украине.

Материалы по теме:
Подрывы мостов и запуск беспилотников из фур. Россию потрясли громкие диверсии. Что известно об атаках украинских спецслужб?
Подрывы мостов и запуск беспилотников из фур.Россию потрясли громкие диверсии. Что известно об атаках украинских спецслужб?
1 июня 2025
«Половина армии ушла в самоволку» Украина испытывает острую нехватку людей перед летней кампанией. Смогут ли ВСУ удержать фронт?
«Половина армии ушла в самоволку»Украина испытывает острую нехватку людей перед летней кампанией. Смогут ли ВСУ удержать фронт?
26 мая 2025

Накануне президент Украины Владимир Зеленский изменил состав своей делегации. Ее возглавит министр обороны Рустем Умеров. Также присоединятся три новых участника: начальник отдела права, заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба Вооруженных сил страны (ВСУ) Андрей Фомин, представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса и заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский. Не будет участвовать во втором туре начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий.

Американские чиновники выступали против участия Мединского в переговорах по Украине. Как оказалось, они считают его сторонником «жесткой линии». Однако на втором раунде переговоров российская делегация осталась неизменной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России получили украинский вариант меморандума по урегулированию конфликта. На что согласен и что требует Киев?

    МИД России оценил необходимость в альтернативных площадках для переговоров по Украине

    Во Франции раскрыли ключевую тему переговоров России и Украины

    Российским войскам передали партию модернизированных танков Т-80

    HR-эксперт назвал способы добиться повышения зарплаты

    Врач рассказал о коварном влиянии магнитных бурь на психическое здоровье

    Женщина бросила мужа и переехала в Египет к молодому любовнику

    Раскрыто влияние длительного похудения на организм

    В США сочли оскорблением атаку Украины на российские аэродромы

    МИД Северной Кореи раскритиковал доклад о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости