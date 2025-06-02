В России получили украинский вариант меморандума по урегулированию конфликта. На что согласен и что требует Киев?

Мединский заявил о получении украинского варианта меморандума по урегулированию

Россия получила ранее от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

Он уточнил, что документ был передан российской стороне на украинском и английском языках.

Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки Владимир Мединский глава российской делегации

На Украине раскрыли пункты своего меморандума

Стал известен полный текст меморандума Украины, который был предложен России и США. Его опубликовало украинское издание «Общественное».

Киев потребовал безусловного прекращения огня в качестве условия для переговоров, а также возвращения всех «депортированных и незаконно перемещенных украинских детей». Кроме того, Украина рассчитывает получить от РФ надежные гарантии безопасности. Помимо этого, Киев отказывается брать на себя обязательство о нейтралитете, оставляя за собой право «быть частью евроатлантического сообщества» и двигаться на пути к членству в Европейском союзе (ЕС).

Территориальные приобретения РФ после 2014 года не должны будут признаваться международным сообществом. Еще одним пунктом значится решение лидеров России и Украины встретиться для согласовывания ключевых аспектов урегулирования. Киев также допустил «поэтапное и постепенное» снятие санкций с РФ с возможностью их возобновления в случае необходимости.

Мединский косвенно подтвердил подлинность документа. Он указал, что текст оказался в распоряжении западных СМИ.

Второй раунд переговоров Москвы и Киева пройдет 2 июня в Стамбуле

Второй раунд переговоров России и Украины запланирован на 2 июня. Стороны встретятся во дворце Чираган в Стамбуле. Обе делегации уже прибыли в Турцию. Как уточняла официальный представитель МИД России Мария Захарова, российская делегация приедет с проектом своего меморандума, а также другими предложениями по прекращению огня на Украине.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский изменил состав своей делегации. Ее возглавит министр обороны Рустем Умеров. Также присоединятся три новых участника: начальник отдела права, заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба Вооруженных сил страны (ВСУ) Андрей Фомин, представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса и заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский. Не будет участвовать во втором туре начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий.

Американские чиновники выступали против участия Мединского в переговорах по Украине. Как оказалось, они считают его сторонником «жесткой линии». Однако на втором раунде переговоров российская делегация осталась неизменной.