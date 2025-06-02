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01:26, 2 июня 2025Бывший СССР

Украина согласилась с отменой санкций против России

Украинский меморандум: Киев согласен с отменой санкций против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Reuters

Украина согласна со снятием с России ряда санкций. Об этом говорится в переданном Москве меморандуме Киева о мирном урегулировании, сообщает «Общественное»

По данным телеканала, документ содержит в себе пункт, по которому антироссийские рестрикции Запада могут быть поэтапно сняты. При этом отмечается, что при необходимости будет запущен механизм возвращения санкций.

Вечером 1 июня глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что Москва получила от Украины ее вариант меморандума. Он уточнил, что документ был передан на украинском и английском языках. «Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки», — отметил Мединский.

Второй раунд переговоров между Киевом и Москвой состоится днем 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Встреча пройдет, несмотря на масштабную атаку Украины на российские военные аэродромы.

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