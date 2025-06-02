«Подготовка длилась более полутора лет». Зеленский назвал ответственного за атаку на российские аэродромы

Зеленский назвал СБУ ответственной за теракт против российских аэродромов

Президент Украины Владимир Зеленский взял ответственность за теракт против российских аэродромов. Об этом он заявил в своем видеообращении в Telegram-канале.

По его словам, подготовка к операции шла более полутора лет. Всего Киев задействовал в атаке 117 беспилотников. Операцию возглавил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, добавил украинский лидер.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых вылетали беспилотники.

По предположению экспертов, управление дронами осуществлялось с территории Украины. Руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин отметил, что на аэродромах могли работать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — спутниковый сигнал подавлялся, но это не влияло на полет.

Силовики нашли возможное место базирования дронов

Предположительно, грузовики с дронами выехали из Челябинской области. Силовики уже обнаружили склад, в котором базировались фуры и могли собираться контейнеры с БПЛА. Также появилась информация, что помещение по адресу Челябинск, Свердловский тракт 28А сдавалось за 350 тысяч рублей

Арендодатели склада задержаны. Сейчас склад пуст, криминалисты взяли пробы на наличие там взрывчатых веществ.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что некоторые участники терактов против российских военных аэродромов задержаны. Какой-либо информации о подозреваемых не раскрывалось.

Минобороны раскрыло последствия атаки на аэродромы

В Минобороны рассказали, что в результате действий Киева произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Возгорания ликвидированы, жертв и пострадавших нет.

По информации издания «Военное обозрение», за последние две недели ВКС России могли провести крупнейшую передислокацию стратегической авиации с начала конфликта на Украине. В частности, на аэродром Оленья в Мурманской области могли перебросить порядка 40 дальних бомбардировщиков Ту-22М3, а также около 20 процентов имеющихся в стране ракетоносцев Ту-95МС.

Атака прошла за день до нового раунда переговоров России и Украины

Атаку на аэродромы в российских регионах нужно рассматривать как спланированную террористическую операцию, заявила «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она отметила, что теракты произошли не на границе, а внутри страны, что свидетельствует о том, что это была тщательно спланированная террористическая операция. По ее словам, это также означает, что в России есть люди, готовые исполнять такие задания за деньги, и это надо расследовать и принимать во внимание. Кроме того, Журова обратила внимание, что происшествия случились накануне переговоров в Стамбуле.

Позднее российская делегация подтвердила, что переговоры с Украиной состоятся, несмотря на атаку. Представители Москвы уже находятся в Турции. Встреча начнется в понедельник, 2 июня, в 13:00, во дворце Чираган.