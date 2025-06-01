Зеленский взял ответственность за атаку на российские аэродромы

Зеленский взял на себя ответственность за атаку на российские аэродромы

Владимир Зеленский взял на себя ответственность за теракт против российских аэродромов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, подготовка к операции шла более полутора лет. Всего Украина задействовала 117 беспилотников.

Масштабный налет беспилотников на военные аэродромы подтвердили в Минобороны РФ. В ведомстве указали, что на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. Отмечалось, что жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторых участников терактов задержали.