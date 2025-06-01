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22:29, 1 июня 2025Бывший СССР

Зеленский взял ответственность за атаку на российские аэродромы

Зеленский взял на себя ответственность за атаку на российские аэродромы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Владимир Зеленский взял на себя ответственность за теракт против российских аэродромов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, подготовка к операции шла более полутора лет. Всего Украина задействовала 117 беспилотников.

Масштабный налет беспилотников на военные аэродромы подтвердили в Минобороны РФ. В ведомстве указали, что на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. Отмечалось, что жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторых участников терактов задержали.

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