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23:12, 1 июня 2025Россия

Стало известно о задержании арендодателей возможного места сборки дронов ВСУ

Mash: Задержаны арендодатели склада, где могли собирать контейнеры с дронами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Wilhelm Gunkel / Unsplash

Арендодатели челябинского склада, где могли собирать контейнеры с FPV-дронами, использованными при атаках на российские аэродромы, задержаны. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

«Сейчас склады пусты, силовики взяли пробы в помещении на наличие взрывчатых веществ», — отмечается в публикации.

Ранее появилась информация, что склад в Челябинске сдавался за 350 тысяч рублей. Об этом сообщил блогер Сергей Колясников.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под удар, по сообщению Минобороны РФ, попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые.

Вот это да!
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