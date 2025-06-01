Найдено место сборки контейнеров с атаковавшими российские аэродромы дронами

В Челябинске нашли склад, где собирали контейнеры с атаковавшими Россию дронами

Склад, на котором собирали дроны, использованные при атаках на российские аэродромы, нашли в Челябинске. Об этом сообщил блогер Сергей Колясников в Telegram.

Место сборки находится по адресу Челябинск, Свердловский тракт 28А. Склад сдавался за 350 тысяч рублей. Местонахождение объясняет, почему фура в Амурской области была с челябинскими номерами — они оттуда разъезжались.

Ранее украинские паблики опубликовали фото контейнеров с дронами, которыми атаковали аэродромы. На кадрах было восемь таких контейнеров — вероятно, по два на аэродром, писал Колясников.

1 июня украинские дроны атаковали несколько регионов России, под удар впервые попала Сибирь. Беспилотники вылетали из фур. В Иркутской области местные жители пытались обезвредить взлетавшие FVP-дроны. На попавших в сеть кадрах видно, как несколько мужчин забрались на фуру, из которой вылетали БПЛА.

Еще одна фура, перевозившая, предположительно, дроны, не добралась до пункта назначения в Амурской области, взорвалась и сгорела.