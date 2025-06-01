Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:11, 1 июня 2025Россия

Найдено место сборки контейнеров с атаковавшими российские аэродромы дронами

В Челябинске нашли склад, где собирали контейнеры с атаковавшими Россию дронами
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: bonnacreativo / Shutterstock / Fotodom

Склад, на котором собирали дроны, использованные при атаках на российские аэродромы, нашли в Челябинске. Об этом сообщил блогер Сергей Колясников в Telegram.

Место сборки находится по адресу Челябинск, Свердловский тракт 28А. Склад сдавался за 350 тысяч рублей. Местонахождение объясняет, почему фура в Амурской области была с челябинскими номерами — они оттуда разъезжались.

Ранее украинские паблики опубликовали фото контейнеров с дронами, которыми атаковали аэродромы. На кадрах было восемь таких контейнеров — вероятно, по два на аэродром, писал Колясников.

1 июня украинские дроны атаковали несколько регионов России, под удар впервые попала Сибирь. Беспилотники вылетали из фур. В Иркутской области местные жители пытались обезвредить взлетавшие FVP-дроны. На попавших в сеть кадрах видно, как несколько мужчин забрались на фуру, из которой вылетали БПЛА.

Еще одна фура, перевозившая, предположительно, дроны, не добралась до пункта назначения в Амурской области, взорвалась и сгорела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ударные дроны, вылетавшие из фур, атаковали военные аэродромы России. Минобороны заявило о теракте и раскрыло последствия

    В США установили личности подписывавших документы за Байдена сотрудников Белого дома

    Популярный бейсболист снялся топлес в рекламе модного бренда

    Россиянка поехала в Нью-Йорк и описала стоимость жизни в городе фразой «разориться можно»

    Раскрыты подробности предотвращения атаки в Амурской области

    В Вашингтоне заявили об отсутствии предупреждения об атаке дронов на российские регионы

    Найдено место сборки контейнеров с атаковавшими российские аэродромы дронами

    Мировые СМИ отреагировали на обрушения мостов в России

    Россиянка описала отпуск в круизе по Карибам фразой «вокруг одни похотливые пенсионеры»

    Зеленский изменил состав делегации для переговоров с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости