Российская делегация подтвердила проведение переговоров во дворце Чираган

Делегация РФ подтвердила проведение переговоров с Киевом во дворце Чираган

Российская делегация подтвердила, что переговоры с Украиной состоятся во дворце Чираган в Стамбуле. Об этом проинформировал корреспондент RT Константин Придыбайло.

В мае встреча делегаций прошла в рабочем офисе президента Долмабахче. Новые переговоры начнутся в понедельник, 2 июня, в 13:00.

Ранее сообщалось, что российская делегация прибыла в Стамбул. РФ сохранила прежний состав своей переговорной группы.

Гостиничный комплекс Чираган расположен в 10 минутах ходьбы от Долмабахче, в свое время он также был османским дворцом, впоследствии его перестроили под роскошный одноименный отель. В этом месте неоднократно проходили крупные международные встречи.

Помощник президента России Владимир Мединский по прилете в Стамбул заявил, что завтра будут сделаны подробные заявления о российской позиции по Украине.

Также ранее стало известно, что Владимир Зеленский изменил состав украинской делегации для переговоров с РФ в Стамбуле. В этот раз к делегации присоединятся три новых участника.