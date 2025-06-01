Мединский сделал заявление перед переговорами с Украиной в Стамбуле

Мединский: Делегация РФ 2 июня подробно расскажет о своей позиции по Украине

Помощник президента РФ Владимир Мединский по прилете в Стамбул заявил, что завтра, 2 июня, будут сделаны подробные заявления о российской позиции по Украине. Об этом сообщает телеканал «Россия-1».

«Все завтра подробно расскажем», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что самолет с российской делегацией во главе с Мединским приземлился в Стамбуле. Как сообщили в МИД Турции, переговоры Киева и Москвы запланированы на 13 часов по местному времени.

Также стало известно, что Владимир Зеленский изменил состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле. В этот раз к делегации присоединятся три новых участника.