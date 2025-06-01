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21:46, 1 июня 2025Россия

Мединский сделал заявление перед переговорами с Украиной в Стамбуле

Мединский: Делегация РФ 2 июня подробно расскажет о своей позиции по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПереговоры в Стамбуле
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Помощник президента РФ Владимир Мединский по прилете в Стамбул заявил, что завтра, 2 июня, будут сделаны подробные заявления о российской позиции по Украине. Об этом сообщает телеканал «Россия-1».

«Все завтра подробно расскажем», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что самолет с российской делегацией во главе с Мединским приземлился в Стамбуле. Как сообщили в МИД Турции, переговоры Киева и Москвы запланированы на 13 часов по местному времени.

Также стало известно, что Владимир Зеленский изменил состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле. В этот раз к делегации присоединятся три новых участника.

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