Самолет с российской делегацией приземлился в Стамбуле

Российская делегация прибыла в Стамбул вечером 1 июня

Самолет с российской делегацией приземлился в Стамбуле вечером в воскресенье, 1 июня. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В понедельник, 2 июня, в турецком городе состоятся переговоры российской и украинской сторон. Они запланированы на 13 часов по местному времени.

Самолет с делегацией РФ во главе с помощником президента Владимиром Мединским вылетел в Турцию днем.

Ранее стало известно, что делегацию Украины в Стамбуле возглавит министр обороны Рустем Умеров. Ожидается, что в первую очередь Киев на переговорах будет добиваться безусловного прекращения огня на 30 дней.

