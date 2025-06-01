Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:34, 1 июня 2025Мир

Самолет с российской делегацией приземлился в Стамбуле

Российская делегация прибыла в Стамбул вечером 1 июня
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Самолет с российской делегацией приземлился в Стамбуле вечером в воскресенье, 1 июня. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В понедельник, 2 июня, в турецком городе состоятся переговоры российской и украинской сторон. Они запланированы на 13 часов по местному времени.

Самолет с делегацией РФ во главе с помощником президента Владимиром Мединским вылетел в Турцию днем.

Ранее стало известно, что делегацию Украины в Стамбуле возглавит министр обороны Рустем Умеров. Ожидается, что в первую очередь Киев на переговорах будет добиваться безусловного прекращения огня на 30 дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ударные дроны, вылетавшие из фур, атаковали военные аэродромы России. Минобороны заявило о теракте и раскрыло последствия

    Военкоры сообщили о начале штурма Карповки российскими войсками

    Химическое оружие десятилетиями наводило ужас на солдат. Почему от него отказались?

    В РФС заявили о переговорах Карпина с одним клубом

    Рядом с Курской АЭС сбили несколько беспилотников

    Вспышку кишечной инфекции на российском круизе объяснили

    Число пострадавших в крушении моста под Брянском выросло

    Акинфеев стал рекордсменом по числу побед в Кубке России

    Самолет с российской делегацией приземлился в Стамбуле

    В Госдуме отреагировали на масштабный налет украинских БПЛА на военные аэродромы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости