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15:05, 1 июня 2025Бывший СССР

Зеленский высказался о переговорах с Россией 2 июня

Зеленский: Делегацию Украины на переговорах в Стамбуле 2 июня возглавит Умеров
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Yves Herman / Reuters

Делегацию Украины на переговорах с Россией в Стамбуле 2 июня возглавит министр обороны Рустем Умеров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник. (...) Нашу делегацию в понедельник возглавит Рустем Умеров», — высказался политик.

Зеленский подтвердил участие Украины во втором раунде переговоров и назвал приоритеты украинской делегации. По его словам, в первую очередь Киев будет добиваться безусловного прекращения огня на 30 дней. Также политик понадеялся на достижение договоренностей об обмене военнопленными и подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о серьезных вопросах после подрыва мостов в приграничных регионах. Он отметил, что серия инцидентов произошла за день до второго раунда переговоров.

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