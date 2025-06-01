Зеленский высказался о переговорах с Россией 2 июня

Зеленский: Делегацию Украины на переговорах в Стамбуле 2 июня возглавит Умеров

Делегацию Украины на переговорах с Россией в Стамбуле 2 июня возглавит министр обороны Рустем Умеров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник. (...) Нашу делегацию в понедельник возглавит Рустем Умеров», — высказался политик.

Зеленский подтвердил участие Украины во втором раунде переговоров и назвал приоритеты украинской делегации. По его словам, в первую очередь Киев будет добиваться безусловного прекращения огня на 30 дней. Также политик понадеялся на достижение договоренностей об обмене военнопленными и подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о серьезных вопросах после подрыва мостов в приграничных регионах. Он отметил, что серия инцидентов произошла за день до второго раунда переговоров.