Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:47, 1 июня 2025Бывший СССР

В МИД заявили о серьезных вопросах после подрыва мостов в приграничных регионах

Мирошник: Подрыв мостов перед переговорами в Стамбуле вызывает серьезные вопросы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Russian Emergencies Ministry / Reuters

Подрыв мостов в Брянской и Курской областях перед вторым раундом переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле вызывает серьезные вопросы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Таких совпадений — наверное, они где-то были в мире, — но сказать, что вот такая серия событий, которая происходит за сутки до начала назначенных переговоров, это вызывает очень серьезные вопросы», — подчеркнул дипломат.

Мирошник подчеркнул, что серия инцидентов перед встречей 2 июня в Стамбуле вызывает «очень серьезную обеспокоенность» у Москвы.

Ранее Следственный комитет России признал терактом обрушение мостов в Брянской и Курской областях. Как сообщается, главное следственное управление по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина приняло к производству уголовные дела о терактах на железной дороге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Брянской области произошло еще одно ЧП с поездом

    Путин созвонился с губернатором Брянской области и главой РЖД

    В Брянской области заявили о разборе завалов на месте обрушения моста

    В МИД заявили о серьезных вопросах после подрыва мостов в приграничных регионах

    Путина на протяжении всей ночи информировали о ЧП с поездами в Брянской и Курской областях

    Московские клиники начали принимать на лечение пострадавших под Брянском

    В Европе назвали подтолкнувшую Трампа к урегулированию конфликта на Украине причину

    В Совфеде потребовали в ответ на подрыв мостов сделать из Украины буферную зону

    Макрон отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов

    В российском городе Rolls-Royce несколько раз переехал мотоциклиста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости