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19:03, 1 июня 2025Бывший СССР

Зеленский изменил состав делегации для переговоров с Россией

Президент Зеленский изменил состав делегации Украины в Стамбуле
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав украинской делегации для переговоров с Россией, которые намечены на 2 июня в Стамбуле. Соответствующий опубликован на сайте президента.

Согласно документу, украинскую делегацию на втором раунде переговоров вновь возглавит министр обороны Рустем Умеров. Также присоединятся три новых участника: начальник отдела права, заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Андрей Фомин, представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса и заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский.

Не будет участвовать во втором туре начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий.

В остальном состав делегации остался таким же.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российскую сторону на переговорах в Стамбуле будет возглавлять помощник президента Владимир Мединский. По словам Захаровой, он передаст украинской делегации проект меморандума по прекращению огня.

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