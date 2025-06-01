Зеленский изменил состав делегации для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав украинской делегации для переговоров с Россией, которые намечены на 2 июня в Стамбуле. Соответствующий опубликован на сайте президента.
Согласно документу, украинскую делегацию на втором раунде переговоров вновь возглавит министр обороны Рустем Умеров. Также присоединятся три новых участника: начальник отдела права, заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Андрей Фомин, представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса и заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский.
Не будет участвовать во втором туре начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий.
В остальном состав делегации остался таким же.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российскую сторону на переговорах в Стамбуле будет возглавлять помощник президента Владимир Мединский. По словам Захаровой, он передаст украинской делегации проект меморандума по прекращению огня.