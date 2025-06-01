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19:03, 1 июня 2025Наука и техника

Появились подробности об атаковавших российские военные аэродромы дронах

Рогозин: Использованные в атаке ВСУ 1 июня контейнеры вмещали 50 FPV-дронов
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Использованные при массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) 1 июня контейнеры вмещали примерно по 50 FPV-дронов «нестандартной, но, очевидно, промышленной конструкции», сообщил в Telegram руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин.

Он указал, что управление ими осуществлялось через популярное программное обеспечение с открытым кодом Mission Planner с режимом AltHold. «Высота держится по барометру и акселерометру, без GPS. Это косвенный признак того, что на аэродромах мог работать РЭБ — спутниковый сигнал подавлялся, но это не влияло на полет. Традиционные средства защиты свой век отживают», — написал он.

Рогозин предположил, что, вероятнее всего, атака осуществлялась автономно с территории Украины. В связи с последними событиями он подчеркнул, что требуется новый подход к охране объектов, так как диверсии будут повторяться.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что в результате атаки ВСУ по российским военным аэродромам в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание авиатехники. На данный момент все последствия ликвидированы, никто не пострадал.

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