В Госдуме отреагировали на масштабный налет украинских БПЛА на военные аэродромы

Депутат Журова: Данные о террористических актах Украины нужно озвучить в ООН

Произошедшее сегодня в российских регионах нужно рассматривать как спланированную террористическую операцию, данные о которой необходимо озвучить в ООН, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под удар, по сообщению Минобороны РФ, попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Депутат отметила, что теракты в российских регионах произошли не на границе, а внутри страны, что свидетельствует о том, что это была тщательно спланированная террористическая операция. По ее словам, это также означает, что в России есть люди, готовые исполнять такие задания за деньги, и это надо расследовать и принимать во внимание. Кроме того, Журова обратила внимание, что происшествия случились накануне переговоров в Стамбуле.

«Я думаю, что они таким образом пытаются немножко нас напугать и запутать, чтобы мы пошли на попятную по каким-то пунктам. Но у них это не получится, скажем так. Это усугубляет историю, и мы будем, наоборот, настойчиво на своем стоять дальше», — подчеркнула парламентарий.

Ранее сообщалось, что склад, на котором собирали дроны, использованные при атаках на российские аэродромы, нашли в Челябинске. Местонахождение объясняет, почему фура в Амурской области была с челябинскими номерами — они оттуда разъезжались.